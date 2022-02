TGIQF: Das Quiz rund um Phishing

Die Zahl der Betrügereien übers Internet hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Erste Phishing-Versuche gab es schon in Zeiten vom ICQ-Messenger. Die Anfragen, mit denen Kriminelle an Login-Daten und Co. kommen wollen, sehen manchmal täuschend echt aus. Einige Menschen geben ihre Daten dadurch an Unbefugte weiter. Nach einer erfolgreichen Phishing-Attacke kommt es dann meist zur Übernahme des Accounts, auch Account-Hijacking genannt – die erfolgreiche "Entführung" des Kontos.

Mit diesem Quiz können Sie unter anderem testen, ob Sie auf betrügerische E-Mails hereinfallen würden. In Vorbereitung empfiehlt es sich außerdem, den Ratgeber zum Schutz vor Betrugsversuchen im Internet durchzulesen.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten wie immer unerbittlich, aber belohnt wie gewohnt schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte wie immer für sich, um anderen Mitspielern nicht den Rätselspaß zu versauen. Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel können Sie gerne wie gewohnt im Forum oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich Ihr Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein Quiz haben.

(mack)