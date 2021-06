TGIQF - Das Quiz rund um Windows

In dieser Woche wurde Windows 11 angekündigt und wie zu jeder neuen Version des Betriebssystemklassikers schauen die IT-Nerds gespannt nach Redmond. Vor allem, dass überhaupt eine neue Version erscheint, war für die Cracks überraschend: Hatte doch Microsoft durch sein Windows-as-a-Service-System den Eindruck erweckt, keine großen neuen Betriebssysteme mehr zu veröffentlichen, sondern Windows nur noch in kleinen halbjährlichen Updates aktualisieren zu wollen. Vermutlich hat ihnen das Marketing den dezenten Hinweis gegeben, doch zwischendurch mal einen neuen Namen einzuwerfen.

Jedenfalls ziehen mit Windows 11 wieder einige grundlegende Neuerungen ein. Und wie immer schauen die Apple- und Linuxnerds ganz genau hin, 'was von ihren Systemen abgekupfert wurde' und lassen das Heiseforum glühen. Spannung ist auch diesmal garantiert!

Grund genug mal wieder Ihre Windows-Kenntnisse auf eine Probe zu stellen. Das Quiz enthält 11 Fragen zu allen Windows-Epochen. Hilfreich ist zur Vorbereitung ein Blick in unsere Windows 11-Berichterstattung, sowie in die Geschichte von Windows.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 11 Fragen satte 220 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Die erreichten Punkte, sonstiges Lob oder Tadel können Sie wie immer im Heiseforum kund tun oder bei Twitter und auf Facebook unter #TGIQF teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

(mawi)