TGIQF - Das Quiz rund um Windows-Versionen

Vor mehr als 30 Jahren brachte Microsoft Windows 1.0 auf den Markt, das allerdings kein Erfolg wurde, weil es für die damalige Zeit horrende Hardwarevoraussetzungen verlangte und dafür dann nur wenig bot. Bei der unter Disk Operating System (DOS) laufenden Version musste ein neues DOS-Box-Fenster geöffnet werden, das zusätzlichen Arbeitsspeicher verbrauchte. Erst mit Windows 3.0 und 3.1 kam, dank einer komfortableren Benutzeroberfläche, mehr Programme und einer speziellen Netzwerkversion, der Durchbruch des heutigen Marktführers.

Gesendet mit Internet Explorer

Mit Windows 95 brachte Microsoft den Internet Explorer heraus, der mit Windows 98 ins System integriert wurde. So war das Aufrufen von Webseiten auf einem Desktop möglich. Aufgrund langer Ladezeiten existieren viele Memes zum inzwischen veralteten Internet Explorer. Er wurde 2015 mit dem Erscheinen von Windows 10 durch Microsoft Edge ersetzt. Mit der Zeit hat sich viel geändert – so wird wohl auch der Sprachassistent Cortana Windows 11 verlassen.

Einige von Ihnen werden mit Windows aufgewachsen sein und verschiedene Versionen hautnah erlebt haben und die Antworten mancher Fragen sicher kennen. Zur Vorbereitung empfiehlt sich aber auch ein Blick in die Geschichte von Windows. Testen Sie mit dem Quiz Ihre Windows-Kenntnisse, aber auch Ihr Wissen zu neueren Versionen. Hilfreich kann auch ein Blick in die Berichterstattung zu Windows 11 sein.

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 11 Fragen satte 220 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Die erreichten Punkte, sonstiges Lob oder Tadel können Sie wie immer im Heise-Forum kundtun oder bei Twitter und auf Facebook unter #TGIQF teilen. Außerdem lohnt es sich, uns mal bei Instagram zu besuchen.

(mack)