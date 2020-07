TGIQF - Das Quiz rund um den Amiga 1000

Der Amiga 1000 verzückte bei der Präsentation am 23. Juli 1985 die Fachpresse und die Computernerds. Er stellte mit seinen Grafikfähigkeiten von bis zu 4096 Farben, Sampling-Stereosound und dem Betriebssystem mit präemptiven Multitasking alles in den Schatten, was bisher auf den Markt war und läutete eine neue Ära des Homecomputings ein.

Kennen Sie sich rund um den Amiga 1000 aus? Dann ist unser Quiz die letzte kleine Hürde vorm wohlverdienten Wochenende! Machen Sie mit!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 15 Fragen satte 300 Punkte einheimsen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

