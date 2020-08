TGIQF – Das Quiz rund um den Kultklassiker Tetris

Tetris gilt als eines der Kultspiele schlechthin: Das puzzleartige Denkspiel, in denen man geometrische Formen so drehen und bewegen muss, dass sie in der Mehrzahl mindestens eine Zeile ausfüllen, hat vor allem als Beilage des Gameboys absoluten Kultstatus erlangt. Es ist mittlerweile in diversen Versionen für verschiedene Systeme erschienen und hat bereits damit Generationen von Jugendliche in den Bann gezogen und von den Hausaufgaben abgehalten.

Haben Sie letzens das Auto für den Urlaub gepackt und dabei die Tetrismelodie gesummt? Erinnern Sie sich lebendig daran, dass der Viererbalken stets nur dann nicht auftauchte, wenn man alle Zeilen speziell für ihn vorbereitet hat? Dann ist für Sie das heutige Quiz genau das Richtige!

Knobeln Sie mit!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 11Fragen bis zu 220 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

