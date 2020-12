TGIQF - Das Quiz rund um den wichtigsten Papierkorb der IT

Er fristet auf dem Desktop ein eher unscheinbares Dasein, ist aber aus der heutigen IT-Welt nicht mehr wegzudenken: Der Papierkorb. Im Alltag fällt er meist nur dann auf, wenn beim Zusammenkratzen des letzten freien Festplattenspeichers mit seiner Leerung noch ein paar hundert Megabyte freigeschaufelt werden können.

Denken Sie immer dran: Papierkorb ist gut, aber - Kein Backup, kein Mitleid!

Seinen richtigen Auftritt hat er aber im Ernstfall: Wenn mit einem Ordner versehentlich die wichtige "final-one-one"-Exceltabelle zur Löschung vorgesehen ist; die Firmen-Präsentation fünf Minuten vorm versammelten Vorstand wie vom Schreibtisch verschluckt zu sein scheint oder im gelöschten Foto-Ordner doch noch die unersetzlichen Babyfotos sind - oftmals ist der Papierkorb die letzte Instanz vorm Daten-Nirvana.

Als kleine Anerkennung dieser Leistung schicken wir Sie dazu mit einem kleinen Quiz ins Adventswochenende. Neben den Fragen zum virtuellen Papierkorb haben wir noch ein paar zum Thema Datenschutz dabei - man kann ja nie wissen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 12 Fragen 240 Punkten erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(mawi)