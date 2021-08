TGIQF – Das Quiz rund um die Diskette

Die Diskette wird in diesem Jahr 50. Anfangs nur als günstige Speichermedien für IBM-Großrechenanlagen gedacht, entwickelten sie sich zum Nachbrenner der Homecomputer-Revolution. Disketten waren robust, zuverlässig, viel schneller als etwa die Datasette und spätestens ab Mitte der 1980er in fast jedem relevanten Heimcomputer zu finden.

Erst die CD brachte den langsamen Tod der Diskette. Dort konnten statt höchstens etwa anderthalb Megabyte gleich mehrere Hundert Megabyte Daten gespeichert werden, was ganz neue Möglichkeiten bot.

Also auf ins Wochenende mit einem kleinen Quiz zum einstigen 16-Bit-Hauptmedium für Amiga, Apple, Atari, C64 und IBM-PC. Für eine gute Vorbereitung empfiehlt es sich, den Rückblick auf die Diskette zu betrachten, aber auch ein wenig Nerdwissen ist gefragt. Viel Spaß!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 11 Fragen 220 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben.

(mawi)