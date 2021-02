TGIQF - Das Quiz rund um die Geschichte der Marsrover

Der Marsrover Perseverance beeindruckt seit anderthalb Wochen mit sehenswerten Bildern von der Marsoberfläche. Dabei ist er das jüngste Mitglied einer Flotte von Fahrzeugen, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich unseren Nachbarplaneten erkunden.

Die Rover wurden mit der Zeit immer raffinierter und entwickelten sich teilweise zu zuverlässigen Dauerbrennern, die ihre geplante Missionszeit in der Regel um ein vielfaches übertrafen. Das Hauptziel haben sie jedoch noch nicht erreicht: Den Nachweis von außerirdischem Leben nachzuweisen. Aber die Suche geht weiter.

Daher wollen wir Sie mit einem Marsrover-Quiz ins wohlverdiente Frühfrühlingswochende schicken! Clevere Quizzer sind gut gut vorbereitet, wenn sie die bisherige Perseverance-Berichterstattung nochmal begutachten. Auch ein Blick auf Curiosity und ältere Missionen ist dafür hilfreich.

Alle bisherigen Missionen kommen darin vor, sowohl technisch, die auch einem Quartett entstammen können, wie auch ein paar Nerdfakten. Viel Erfolg!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 12 Fragen 240 Punkten erspielen!

