TGIQF: Das Quiz rund um die Geschichte von Playstation und Xbox

Im November 2020 werden Weichen für die Zukunft gestellt. Fast so wichtig wie die fast gleichzeitige Entscheidung um den hart umkämpften Arbeitsplatz im Weißen Haus ist für die Gamer allerdings das Erscheinen der neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X.

Kämpfte die erste Playstation noch mit Nintendo, Sega und vielen anderen Herstellern, ist seit der zweiten Generation nur noch die Xbox technisch auf Augenhöhe. Seit nunmehr zwei Dekaden Jahren ringen Microsoft und Sony um die Krone im Bereich der High-End-Gamingkonsolen.

Im heutigen Quiz ist nicht nur Wissen in den Games oder der Technik gefragt – auch einige geschichtliche Meilensteine und etwas Anekdotenwissen gehört dazu, um gut gerüstet in das Quiz vor dem Wochenende zu starten! Hilfreiches Rüstzeug sind dabei die neuesten Artikel über Playstation vs. Xbox und außerdem ein Blick in die aktuelle Berichterstattung zur Xbox Series X/S und zur Playstation.

Also letzte Infos via Freitags-Day-One-Patch upgraden und dann losquizzen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 15 Fragen satte 300 Punkten erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)