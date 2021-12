TGIQF: Das Quiz zum Chat-System IRC

Es weihnachtet gar sehr, und das Schmuddelwetter lädt dazu ein, gemütlich vor dem Rechner zu sitzen und sich etwas berieseln zu lassen. Um den Übergang ins Weihnachtswochenende etwas zu versüßen, laden wir wieder einmal zum Quiz!

IRC

Internet Relay Chat, kurz IRC, war ein recht populäres Chat-System in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der ein oder andere hat dort viele Stunden seines Lebens verbracht. Wer erinnert sich noch daran, wie es damals war? Welche Programme dafür genutzt wurden?

In unserem freitäglichen Quiz geht es auf Leseranregung dieses Mal genau darum, wie man vor der Jahrtausendwende seine Zeit im Internet verbracht hat. Ohne Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Signal und Co. – quasi um die prähistorischen Vorgänger der modernen sozialen Netzwerke.

Einfache und empfindliche Netzstruktur

Vergleichsweise wenige Zugangsserver wurden im Wesentlichen von ambitionierten Administratoren an Universitäten bereitgestellt. Die nicht selten dadurch Probleme in ihren Netzwerken bekamen, wenn irgendwelche Gruppen die Server (und damit Universitätsnetze) überfluteten und so das Abkoppeln eines der zentralen Knoten erzwangen. Das artete teilweise in regelrechte IRC-"Kriege" aus.

Mit deutlich weniger Teilnehmern als früher gibt es das IRC natürlich noch immer. Wer einmal reinschnuppern möchte, findet mit der Suchmaschine des Vertrauens einen Web-IRC-Client.

Sind Sie schon zurück? Oder wollen einfach direkt etwas in Nostalgie schwelgen? Dann starten Sie jetzt das Quiz. Die Uhr läuft mit, sodass Geschwindigkeit mit mehr Punkten belohnt wird!

Teilen Sie uns Ihr Ergebnis gerne im Forum mit und vergleichen, was andere erreicht haben. Jedoch wie immer die Bitte, korrekte Antworten nicht öffentlich zu nennen – die anderen sollen auch noch ihren Ratespaß haben!

