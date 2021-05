TGIQF: Das Quiz zum Google-Friedhof

LaMDA, Starline und Smart Canvas sind drei von den Diensten, die Google auf der I/O 2021 vorgestellt hat. Landen auch sie irgendwann auf dem "Google-Friedhof"? Das Unternehmen ist berüchtigt dafür, einst groß angekündigte Projekte mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder einzustampfen.

Im Quiz dieser Woche geht es genau um solche Apps, Produkte und Dienste, die den Weg von der großen Bühne in die Google-Tonne gegangen sind. Wie der typische Google-Produktzyklus läuft auch das Quiz auf Zeit. Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen.

