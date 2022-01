TGIQF: Das Quiz zur CES 2022

Die CES ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die Messehallen, in denen sich üblicherweise tausende Menschen um die Stände drängen, blieben in diesem Jahr großteils leer. Amazon, AMD, AT&T, BMW, Google, General Motors, Hisense, IBM, Intel, Lenovo, Magna, Mercedes-Benz, Meta, Microsoft, MSI, Nvidia, OnePlus, Panasonic, Pinterest, Procter & Gamble, T-Mobile, TikTok und Twitter – sie alle hatten die Teilnahme vor Ort im Vorfeld abgesagt.

Messechef Gary Shapiro hielt trotz Omikron an der CES fest, die im vergangenen Jahr noch komplett digital stattgefunden hatte. "Die CES muss und wird weitergehen", schrieb Shapiro. Denn: "Ohne Risiko gibt es keine Innovation." So kam es, dass vor allem kleinere Aussteller in den überdimensionierten Hallen von Las Vegas Business-Partnern und Journalisten harrten. Die Redaktionen von c't und heise online reisten nicht in die USA.

Die Schlagzeilen machten die unternehmerischen Großkaliber trotzdem, indem sie einfach Livestreams mit aufgepapptem CES-Logo veranstalteten. LG und Samsung zeigten die neue Fernsehergeneration, AMD, Nvidia und Intel kündigten routiniert Chips und Grafikkarten an. Es fehlte das Messeflair, nicht aber das Nachrichtengetümmel. Wenn Sie in den vergangenen Jahren aufmerksam den Newsticker von heise online verfolgt haben, stehen Ihnen in unserem CES-Quiz alle Türen offen.

