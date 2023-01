TGIQF: Das Quiz zur CES

Aus dem IT-Kalender ist sie nicht mehr wegzudenken: Die CES, früher Consumer Electronics Show, läutet seit Jahren das neue Tech-Jahr ein. Nach corona-bedingtem Taumeln saß die CES 2023 wieder fest im Sattel, 115.000 Besucherinnen und Besucher kamen laut Veranstalter auf die Messe.

Typisch für die CES sind Meldungen über aberwitzige Technik-Kuriositäten, in diesem Jahr etwa das smarte Urinlabor U-Scan von Withings. In den vergangenen Jahren sorgten auch immer Keynote-Fehltritte und andere peinliche Momente für Schlagzeilen – etwa, wenn ein Roboter streikte oder ein Star-Regisseur am Teleprompter scheiterte. Auch darum geht es im heutigen Quiz rund um die CES. Wenn Sie zu den CES-Kennern gehören, wissen Sie vielleicht sogar, was die CES-Jahre 1978 bis 1997 so besonders gemacht hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Vergleichen Sie Ihre erreichte Punktzahl gerne im Forum mit anderen Mitspielerinnen und Mitspielern, Spoiler sind aber nicht gerne gesehen. Um keine News von der CES mehr zu verpassen, folgen Sie heise online doch auch bei Twitter (@heiseonline), auf Facebook, bei Instagram oder bei Mastodon. Haben Sie weitere Themenvorschläge für ein Quiz? Schreiben Sie einfach eine E-Mail an unseren Quiz-Master!

(dahe)