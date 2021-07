TGIQF: Das Quiz zur Smartphone-Geschichte

Es war viel los in der Welt der Smartphones: In Barcelona fand die semi-digitale Version der Mobilfunkmesse Mobile World Congress statt, der Mobilfunkstandard GSM wurde 30 Jahre alt und sein Nachfolger UMTS wurde in Deutschland eingestampft. Wenn Sie Smartphone-Experte sind, können Sie diese ereignisreiche Woche mit unserem Quiz zur Geschichte der cleveren Handys bestimmt erfolgreich ausklingen lassen.

Wie immer läuft das Quiz dabei auf Zeit. Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen.

(dahe)