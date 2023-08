TGIQF – Das Supraleiter-Nerdquiz

Die Wissenschaft hat in diesem Sommer ihren eigenen Hype: Südkoreanische Forscher wollen mit LK99 ein Material entdeckt haben, welches in Raumtemperatur supraleitfähig ist.

Ein supraleitendes Material verliert jeglichen Widerstand und würde Strom verlustfrei übertragen, was normalerweise nur unter extremen Druck oder unter sehr niedrigen Temperaturen möglich ist. Würde sich das als wahr herausstellen, dass man auf die aufwendige Kühlung verzichten müsste, hätten die Forscher auch über die Arbeit schreiben können: her mit dem Nobelpreis!

Das Problem daran: Seitdem das Preprint in der Welt ist, wird weltweit von anderen Forschern die angebliche Sensation überprüft und bisher ist es niemanden glaubwürdig gelungen, daraus wirklich supraleitfähiges Material herzustellen. Die ganze Welt rätselt: Ist es wirklich ein revolutionär neues Material, oder nur ein Hirngespinst von ein paar Wissenschaftlern, die auf sich aufmerksam machen wollten?

Durchbruch oder Übertreibung?

Ob es DIE wissenschaftliche Sensation ist, oder sozusagen nur ein Wildschwein, welches wie eine Löwin aussieht, werden wir hier nicht klären können. In jedem Falle ist es ein guter Anlass, Ihre Kenntnisse zum Thema Supraleiter abzufragen. Und wir können Ihnen versichern: Egal, wie Sie dabei abschneiden: Der Durchbruch zum Wochenende ist fast geschafft!

Zur Vorbereitung lohnt unsere Berichterstattung rund um den Superleiter zu verfolgen. Außerdem gibt es wieder einen kleinen Einblick in unsere Fragen in der heiseshow dieser Woche. Als Nerdquiz ist es nicht ganz so einfach, aber dafür sammeln Sie auch einiges an Partywissen. Viel Spaß beim Knobeln!

Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Mit zügigem Spiel können Sie in 10 Fragen bis zu 200 Punkte erreichen. Die Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie sich dabei aber bitte mit Spoilern zurück, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln. Lob und Kritik ist wie immer gerne genommen.

