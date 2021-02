TGIQF - Das große Quiz über Browser

Wenn Sie das hier lesen können – und nicht mit unserer heise-online-App unterwegs sind – dann nutzen Sie in der Regel grade einen Browser. Diese Tools sind seit Jahrzehnten die Grundlage für das bequeme Surfen im Internet; sie entwickeln sich zudem so schnell weiter, wie kaum eine andere Software.

Der Markt war von Anfang an hart umkämpft: Nachdem zunächst der Netscape Navigator den Browser-Markt beherrschte und Microsoft etwas zu spät zur Party auftauchte, schlug der Gigant aus Redmond mit Macht und Finanzkraft zurück, was in den 1990ern in den legendären Browser-Krieg mündete.

Heute buhlen Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, und Apple Safari, sowie weitere Browser um Marktanteile. In diesem Quiz wollen wir Ihr Wissen um diese wichtige Software rauskitzeln. Es ist etwas Geschichtswissen gefragt, aber auch Kenntnisse zu einigen aktuellen Entwicklungen. Natürlich dürfen Technik- und Nerdfragen nicht fehlen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 16 Fragen 320 Punkten erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(mawi)