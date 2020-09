TGIQF: Das große Quiz zu Umfragen auf heise online

Das Interesse an Hightech-News dürfte alle heise online-Leser einen. Jenseits dieses kleinsten gemeinsamen Nenners ist das Meinungsspektrum allerdings groß. Das wird an hitzig geführten Diskussionen in den berühmt-berüchtigten Untiefen der Forenthreads deutlich – und seit einiger Zeit auch an den Ergebnissen der Umfragen, mit denen wir unsere Artikel spicken.

Um eben diese Umfrageergebnisse geht es diesmal beim Freitagsquiz. Wir haben ein paar interessante Abstimmungen herausgesucht, die mindestens ein paar hundertmal angeklickt wurden. Nun gilt es zu erraten, wie andere Leser abgestimmt haben. Im Falle der "Speedometer"-Umfragen (siehe Aufmacherbild) fragen wir im Quiz nur nach einer Tendenz – also danach, in welche Hälfte des Halbkreises wohl häufiger geklickt wurde.

Damit Sie in Ruhe überlegen können, haben wir das Zeitlimit ausnahmsweise ausgehebelt. Unter "Detailauswertung" finden Sie ganz am Ende des Quizzes die tatsächlichen Umfrageergebnisse. Falls Sie sich fragen, warum es das große Umfragen-Quiz heißt: Das klingt einfach gut. Und nun viel Spaß!

Damit auch andere Leser Spaß am Quizzen haben, bitten wir Sie darum, nach der Teilnahme weder richtige Antworten noch alternative Fakten zu streuen. Über Ihre Punktzahl können Sie sich natürlich gerne austauschen – im Forum, via Twitter oder auf Facebook unter #tgiqf.

(ovw)