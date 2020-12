TGIQF - Das (komplett coronafreie) Quiz der Schlagzeilen 2020

Das Jahr 2020 ist nun auch schon fast wieder vorbei. Dabei wird es vermutlich eher wenigen Menschen als schönes Jahr im Gedächtnis bleiben. Dazu hat die Corona-Pandemie alle Lebensbereiche zu massiv dominiert. Sie dominierte auch die Schlagzeilen. Allerdings gab es auch andere Meldungen, die aufhorchen ließen.

Das Quiz dient als kleine Rückschau, um auch das zu erinnern, was im Jahr 2020 sonst noch für Schlagzeilen sorgte. Zwölf Fragen können Sie beantworten, die sich rund um IT, Politik und Wissenschaft drehen. Und dabei ist dieser Jahresrückblick für Sie garantiert coronafrei!

Kennen Sie sich mit den anderen Schlagzeilen in 2020 aus? Dann testen Sie in unserem kleinen Test Ihr Wissen und starten Sie mit eine kleinen Herausforderung ins lange weihnachtliche Wochenende! Bleiben Sie gesund!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 12 Fragen 240 Punkten erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(mawi)