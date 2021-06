TGIQF - Das schnelle Freitagsquiz rund um Rennspiele!

Mal eben schnell über die verschiedensten Rennstrecken rasen, oder sich mit PC-Lenkrad in spannenden Duellen mit Online-Rennfahrern aus aller Welt messen - Racing-Simulatoren sind seit Jahrzehnten in der Gunst der Gamer weit oben.

Warteten die ersten Gehversuche noch mit primitiver Technik und Grafik auf, sind aktuelle Games mit VR, GPS und immenser Hardwarebeschleunigung so realistisch wie noch nie. In mittlerweile unzähligen Spielen werden verschiedenste Meisterschaften, Rennstrecken und Automodelle simuliert.

Und pünktlich zum 24-Stunden-Rennen, welches an diesem Wochenende auf dem legendären Nürburgring stattfindet, schicken wir Sie mit einem kleinen Quiz rund um Rennsimulationen ins Wochenende.

Da die Vielfalt von Autorennspielen fast unüberschaubar ist, liegt der Schwerpunkt bei den Simulationen, die Wert auf eine gewisse Fahrphysik legen. Reine Arcade-Serien wie Need for Speed, Mariokart und co. sind in diesem Quiz nicht zu finden. LKWs, Busse und Landmaschinen suchen Sie ebenfalls vergeblich.

Das Quiz erhebt zudem keinen Anspruch darauf, vollständig die besten Rennspiele aller Epochen abzubilden. Welche Spiele aber Ihrer Meinung nach fehlen, können Sie uns gerne mitteilen.

Wir entführen Sie in die großen Spieleserien, in die Formel 1, zur legendären Nordschleife, zur Rallye bis hin zum Mond! Also schnallen Sie sich an und dann auf zum Racing-Quiz!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie im Rennen immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 11 Fragen satte 220 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Welche Rennspiele der Redakteur so sträflich vergessen hat, die erreichten Punkte, sonstiges Lob oder Tadel können Sie im heiseforum berichten oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

(mawi)