TGIQF: Der Produktnamendreikampf – E-Bike, Staubsauger oder Mähroboter?

Unser heutiges Freitagsquiz bewegt sich in die Untiefen des Produktmarketings, wo sich viele schlaue Köpfe Bezeichnungen für neue Produkte ausdenken müssen. Diese Namen sollen dann mindestens so lange einzigartig und einprägsam sein, bis im Folgejahr die nächste Produktgeneration erscheint.

Das klappt mal mehr, mal weniger gut und es kommen dabei für Alltagsgeräte durchaus unfreiwillig komische Bezeichnungen heraus. Daher fragen wir Sie heute: Welcher Name gehört zu welchem Produkt? Wir gehen dabei in die Bereiche E-Bike, Mähroboter sowie Staubsauger – alleine schon deswegen, weil manche Bezeichnungen für bestimmte Geräte auch in die anderen Kategorien passen. Daher ein Tipp: Der offensichtlichste Name gehört nicht immer zur vermuteten Produktgattung.

Viel Spaß beim Knobeln! Wer sich vorbereiten will, in unserer heiseshow gab es neben den Themen der Woche auch ein TGIQF-Drei-Fragen-Preview.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Mit schnellem Spiel können Sie in 10 Fragen bis zu 200 Punkte erreichen. Die Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie sich dabei aber bitte mit Spoilern zurück, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln. Lob und Kritik ist wie immer gerne genommen.

Bleiben Sie zudem auf dem Laufenden und erfahren Sie das Neueste aus der IT-Welt: Folgen Sie uns doch bei Twitter, Mastodon, auf Facebook oder Instagram. Und schauen Sie auch gerne beim Redaktionsbot Botti auf Twitter vorbei.

Fehlt Ihnen ein Quiz-Thema? Oder haben Sie Ideen, worum sich ein Quiz unbedingt mal drehen sollte? Über Ihre Vorschläge freut sich unser Quiz-Master of Puppets. Vorschläge aus der Community sind uns herzlich willkommen.

(mawi)