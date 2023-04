TGIQF: Die große Easter-Egg-Suche 2023

Easter Eggs sind im Betriebssystem, in Games, in Quellcodes und in Suchmaschinen die zahlreichen kleinen Beweise, dass vor dem Entwickler-Kit auch nur Nerds sitzen. Und wie ihre österlichen Namensvetter sind sie manchmal gar nicht so einfach zu finden. Manche Easter Eggs werden erst nach Jahrzehnten gefunden. Wir haben Ihnen einen bunten Osterkorb mit Easter Eggs aus Games, Betriebssystemen, Nerdfakten und Google-Easter-Gags zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen ein schönes langes Wochenende und ein frohes Osterfest. Kommen Sie gut durch die Feiertage und bleiben Sie gesund! Haben Sie viel Spaß beim Quizzen!

Um Ihnen mehr Zeit für die Antworten zu geben, haben wir die Uhr gestoppt. So können Sie nun in aller Ruhe knobeln, ohne dass die Zeit im Nacken sitzt. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber auch gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter oder auf Facebook unter #tgiqf teilen.

Bild 1 von 14 Easter Eggs (14 Bilder) Die Bildergalerie bitte erst nach dem Quiz anschauen!

(Bild: Bilderjet (Pixabay) / heise online)

