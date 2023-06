TGIQF: Happy Picard Day – Das Quiz rund um unseren Lieblingskapitän

Wenn es einen Menschen gibt, der bewiesen hat, dass Überlichtgeschwindigkeit jung hält, dann ist es Captain Picard alias Patrick Stewart. Nicht nur, dass er in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert in 178 Folgen und 7 Staffeln, sowie mehreren Kinofilmen Star Trek in die nächste Generation führte, er verkörpert auch in "Picard" 30 Jahre nach TNG den Captain, und wirkt dabei weniger gealtert als viele Zuschauer der ersten Stunde.

Aber warum der Captain-Picard-Day? Er wurde in der Folge "Pegasus" ausgerufen, damit die Kinder an Bord künstlerisch ihrem Captain huldigen können. Sternenzeit war dabei 47457.1, umgerechnet der 16. Juni 2370. Während Captain Picard diesen Starkult eher ablehnt, ist es für das freitägliche Heise-Nerdquiz natürlich ein willkommener Anlass, Sie mit Fragen rund um Captain Picard ins wohlverdiente Wochenende zu schicken.

Für die Vorbereitung lohnt es sich natürlich unsere heiseshow zu schauen. Gestern waren wieder drei Fragen aus dem heutigen Quiz dabei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Mit zügigem Spiel können Sie in 10 Fragen bis zu 200 Punkte erreichen. Die Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie sich dabei aber bitte mit Spoilern zurück, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln. Lob und Kritik ist wie immer gerne genommen.

Bleiben Sie zudem auf dem Laufenden und erfahren Sie das Neueste aus der IT-Welt: Folgen Sie uns doch bei Twitter, Mastodon, auf Facebook oder Instagram. Und schauen Sie auch gerne beim Redaktionsbot Botti auf Twitter vorbei.

Fehlt Ihnen ein Quiz-Thema? Oder haben Sie Ideen, worum sich ein Quiz unbedingt mal drehen sollte? Über Ihre Vorschläge freut sich unser Quiz-Master of Puppets. Vorschläge aus der Community sind uns herzlich willkommen.

(mawi)