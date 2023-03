TGIQF – Im Museum der MWC-Gurken

Am Donnerstag ist in Barcelona der MWC 2023 zu Ende gegangen. Solche für die jeweiligen Branchen wichtigen Events erzeugen in der Regel auch viel heiße Luft – und damit sind nicht die Wärme-Emissionen der riesigen Hallen gemeint, durch die sich tausende schwitzende Messebesucherinnen und -besucher schieben. Sondern der Hype, den so eine Messe auch immer produziert.

Im Freitagsquiz wagen wir einen Blick zurück auf ein paar Hype-Themen der vergangenen Jahre – und stellen fest: Nichts bleibt für immer, manches evaporiert sogar besonders schnell wieder. Viel Spaß!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten wie immer unerbittlich, aber belohnt wie gewohnt schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte wie immer für sich, um anderen Mitspielern nicht den Rätselspaß zu versauen. Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel können Sie gerne wie gewohnt im Forum oder bei Mastodon, Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich Ihr Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(vbr)