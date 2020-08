TGIQF - Rund um die Gamescom 2020

Jedes Jahr im August wird Köln zum Mekka der Computernerds: Die Gamescom öffnet ihre Tore und versorgt die Gamerinnen und Gamer mit Infos, Ankündigungen und ersten Einblicken in die Spiele, die in den nächsten Monaten relevant sein werden.

Coronabedingt findet die Gamescom 2020 allerdings nur virtuell statt: Mit vielen verschiedenen Streams, Events und Onlineinhalten versuchen die Macher das typische Gamescom-Messegefühl bis nach Hause zu transportieren. Unser kleines Quiz rund um die Gamescom 2020 und einige dort vorgestellte Games bildet diese Woche die letzte #TGIQF-Hürde ins wohlverdiente Wochenende!

Ein gutes Rüstzeug bietet dabei ein Blick die bisherige Berichterstattung zur Messe. Sind Sie fit rund um die Gamescom? Dann testen Sie ihr Wissen!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 10 Fragen bis zu 200 Punkte einheimsen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich der Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben. (mawi)