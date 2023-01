TGIQF – das Energiequiz rund um Flüssigerdgas

Liquide zu sein, war schon immer positiv besetzt – seit dem Frühjahr 2022 darf es aber auch gerne das Erdgas sein. Europa sucht sich neue Lieferanten. Und die können dank neuer LNG-Terminals wie in Wilhelmshaven ihr Erdgas nunmehr auch in tiefkalter flüssiger Form per Schiff anliefern. Flüssigerdgas wird auch 2023 und in den darauffolgenden Jahren ein großes Thema bleiben – zum einen, weil viele Projekte noch in der Entstehungsphase sind. Zum anderen, weil immer lauter darüber gestritten wird, ob das der richtige Weg ist und wie der nächste Schritt aussehen sollte, um zu einer nachhaltigeren Energieversorgung zu gelangen.

Testen Sie hier Ihr Wissen über LNG.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Die übliche Bitte an dieser Stelle: Wenn Sie Ihre erreichte Punktzahl mit anderen Mitspielern vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unser Diskussionsforum. Bitte posten Sie jedoch nicht die korrekten Lösungen und verzichten Sie auf Spoiler, damit andere unter den gleichen Startbedingungen mitmachen können und nicht den Spaß am Quiz verlieren.

