TGIQF – das Newsquiz zur Kalenderwoche 15

Freitag. Yay. Zeit für eine Runde quizzen. Diese Woche geht es mal wieder um all das, was in der IT-Welt passiert ist. Von neuen Lautsprechern bis Programmiersprachen und Gadgets. Haben Sie alle News gelesen? Dann man auf. Viel Spaß!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Sie können aber gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt im Forum, bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wenn Sie eine Idee für ein Quiz haben, schreiben Sie uns.

(emw)