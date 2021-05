TGIQF – das Newsquiz zur Kalenderwoche 18

Wenn Epic sich mit Apple zofft, kommen auch andere Tech-Unternehmen nicht schadlos davon: Im Zuge des Prozesses wurden etwa Details zu den Geschäftspraktiken von Sony, Microsoft und Google bekannt. Kein Wunder also, dass sich in unserem Freitagsquiz gleich mehrere Fragen rund um die gerichtliche Auseinandersetzung der beiden Unternehmen finden. Außerdem geht es um E-Books, Kryptowährung und Donald Trump. Wenn Sie unsere Meldungen aufmerksam gelesen haben, dann können Sie in unserem Wochenrückblicksquiz ja vielleicht die volle Punktzahl abräumen. Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie.

Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen.

