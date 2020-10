TGIQF – das Newsquiz zur Kalenderwoche 43

Das neue iPhone 12 gab in dieser Woche den Ton in der IT-Welt an. Ärger gab es dagegen für Tesla und Lenovo, während der Online-Dienst Quibi nach nur wenigen Monaten schon wieder seine Pforten schließen musste. Prüfen Sie Ihr Wissen über aktuelle Entwicklungen in unseren Newsticker-Quiz!

Wenn Sie unsere Meldungen aufmerksam gelesen haben, dann können Sie in unserem Wochenrückblicksquiz sicher die volle Punktzahl abräumen. Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie.

Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen. Um weiterhin das Neueste aus der IT-Welt zu erfahren, folgen Sie uns doch bei Twitter, auf Facebook oder bei Instagram. Sie haben weitere Quiz-Vorschläge? Schreiben Sie einfach eine Mail an den Quiz-Master!

