TGIQF – das Newsquiz zur Kalenderwoche 46

Danken wir dem IT-God, dass Quiz-Freitag ist. In dieser Woche gab es mehr als das Apple-Event, wirklich! Und auch die neuen Konsolen sind inzwischen ja schon mehr von letzter Woche, alte Hüte also. Dafür gab es Gerichtsentscheidungen, eine unerwartete Rückkehr und neue Funktionen. Schauen Sie selbst, ob auch bloß keine News an Ihnen vorbeigegangen ist.

Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie.

Bitte halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quizzen zu vermiesen. Über Ihre Ergebnisse können Sie sich natürlich gerne austauschen. Um weiterhin das Neueste aus der IT-Welt zu erfahren, folgen Sie uns doch bei Twitter, auf Facebook oder bei Instagram. Sie haben weitere Quiz-Vorschläge? Schreiben Sie einfach eine Mail an den Quiz-Master!

(emw)