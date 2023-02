TGIQF – ein KI-Quiz! Wirklich! Nein, doch! Oh!

Na, haben Sie auch schon von dieser KI gehört, die uns alle bald ersetzen wird? Zumindest werden die Sprachmodelle alle schreibenden Kräfte ablösen, also wenn sie dann von eigenen Texten lernt, wie man Texte schreibt. Was passiert wohl, wenn man einen Bildgenerator bittet, eine Katze zu malen, die sich selbst in den Schwanz beißt? Ja.

Sicherlich ist das, was da gerade passiert dennoch außerordentlich spannend. Bing plaudert lustig drauf los, reagiert gereizt, kann Witze reißen. Dall-E generiert schaurige Bilder und schöne Utopien. DeepL Write verbessert Texte. Und die großen wie kleinen Unternehmen lauern auf ihre Chance. Alles mit noch mehr Fragen als Antworten.

Die aktuellen Entwicklungen fragen wir in diesem Quiz ab. Sie lesen doch noch alle News zu dem Thema? Oder sind Sie schon satt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Haben Sie alle Fragen richtig beantworten können? Teilen Sie gerne Ihre Erfahrung und Punktzahl im Forum! Aber eine Bitte, halten Sie das Forum frei von Spoilern, um anderen Mitspielern nicht den Spaß zu vermiesen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren Sie bei uns das Neueste aus der IT-Welt: Folgen Sie uns doch bei Twitter, auf Facebook, Mastodon oder bei Instagram.

Fehlt Ihnen ein Quiz-Thema? Oder haben Sie Ideen, worum sich ein Quiz unbedingt mal drehen sollte? Über Ihre Vorschläge freut sich unser Quiz-Master. Vorschläge aus der Community sind uns herzlich willkommen!

(emw)