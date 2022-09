TGIQF zur Playstation: Welches Spiel überzeugte Sony von 3D-Grafik?

Heute wäre es kaum vorstellbar: Die Playstation 1 brauchte fast ein Jahr, um nach ihrem Markstart in Japan endlich nach Europa zu kommen. Heise online feierte den 25. Geburtstag der Original-Playstation 2019, als sie in Japan in den Handel kam. Am 29. September jährte sich der Deutschland-Launch der Playstation zum 27. Mal – das ist Anlass für unser heutiges Freitagsquiz zu ersten Playstation.

#TGIQF - Sie haben Themenvorschläge? Sie haben Ideen für ein Freitagsquiz oder möchten selbst eines für uns verfassen? Dann schreiben Sie gerne dem Quizmaster eine Nachricht! Wir freuen uns über Vorschläge aus der Community.

