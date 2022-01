TIOBE-Index: Python ist Programmiersprache des Jahres 2021

Die Betreiber des monatlich erscheinenden TIOBE Programming Community Index küren jedes Jahr die Programmiersprache des Jahres, die den höchsten Zuwachs an Ratings verzeichnen konnte. Zum zweiten Mal in Folge geht der Titel an Python. Allerdings hätte es fast einen erstmaligen Sieger gegeben, denn im letzten Monat des Jahres 2021 überholte Python die an Popularität gewinnende Programmiersprache C#.

Für Python dagegen ist das Siegertreppchen nicht neu: In den Jahren 2007, 2010, 2018 und auch 2020 konnte die unter anderem in Machine Learning und Data Science genutzte Programmiersprache den Titel als Programmiersprache des Jahres ergattern. Die Beliebtheit Pythons liegt laut den Machern des TIOBE-Index darin begründet, dass sie das Potenzial hat, in vielen Bereichen zur De-facto-Standardprogrammiersprache zu werden.

Rückschau und Zukunftsaussichten

Der Überblick des TIOBE-Index von 2002 bis 2022 zeigt die Entwicklung der Top-10-Programmiersprachen. Hierbei handelt es sich allerdings um die jeweiligen Ratings und nicht um den Zuwachs, der zur Ermittlung des Jahressiegers dient.

Die Ratings der zehn Top-Programmiersprachen des TIOBE-Index von 2002 bis 2022 (Bild: TIOBE)

Was die Jahreswertung betrifft, sieht TIOBE derzeit bis auf zwei Ausnahmen keine Anzeichen für Neuzugänge in den Top 5: Aufsteiger sind Apples Programmiersprache Swift, die von Platz 13 auf Platz 10 kletterte, und die von Google entwickelte Programmiersprache Go, die von Rang 14 um eine Position nach oben stieg. Die vor allem auf wissenschaftlichen Einsatz abzielende Programmiersprache Julia, die 2020 von Rang 47 auf 23 geklettert war, konnte diese Entwicklung 2021 nicht fortsetzen und findet sich nun auf Rang 28.

TIOBE-Index Januar 2022

Im zeitgleich veröffentlichten ersten TIOBE-Index des Jahres erscheint Python ebenfalls an der Spitze – mit einem Zuwachs von 1,86 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dahinter folgen C und Java mit Verlusten von 4,94 % beziehungsweise 1,30 %.

Position Januar 2022 Position Januar 2021 Programmiersprache Rating in % Veränderung in % 1 3 Python 13,58 +1,86 2 1 C 12,44 -4,94 3 2 Java 10,66 -1,30 4 4 C++ 8,29 +0,73 5 5 C# 5,68 +1,73 6 6 Visual Basic 4,74 +0,90 7 7 JavaScript 2,09 -0,11 8 11 Assembly language 1,85 +0,21 9 12 SQL 1,80 +0,19 10 13 Swift 1,41 -0,02 11 8 PHP 1,40 -0,60 12 9 R 1,25 -0,65 13 14 Go 1,04 -0,37 14 19 Delphi/Object Pascal 0,99 +0,20 15 20 Classic Visual Basic 0,98 +0,19 16 16 MATLAB 0,96 -0,19 17 10 Groovy 0,94 -0,90 18 15 Ruby 0,88 -0,43 19 30 Fortran 0,77 +0,31 20 17 Perl 0,71 -0,31

Die Tage von Alexa.com sind gezählt

Wie auch bei anderen Programmiersprachenrankings ist die Methode des TIOBE-Index nicht unumstritten. Die monatliche Auswertung basiert auf Suchanfragen an die 25 von Alexa am höchsten gerankten Suchmaschinen, die bestimmte Kriterien erfüllen. An dieser Stelle wird sich jedoch in diesem Jahr ein Problem auftun: Alexa.com soll am 1. Mai 2022 abgeschaltet werden. Die Alexa.com-Top-Sites-API soll am 15. Dezember 2022 deaktiviert werden.

Der aktuelle TIOBE-Index sowie eine Auflistung der Programmiersprachen des Jahres seit 2003 sind bei TIOBE zu finden.

[Update 4.1.2022 11:57 Uhr:] Tabellenüberschriften korrigiert.

(mai)