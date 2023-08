TNBT-Podcast: Neue Details und offene Fragen zur Apple Vision Pro

In den zwei Monaten seit der Ankündigung von Apples Vision Pro sind viele Details bekannt geworden, aber auch neue Fragen aufgetaucht. Aktuell beginnt Apple damit, ersten Entwicklern Zugriff auf die Hardware zu geben, allerdings unter sehr strikten Auflagen bezüglich Aufbewahrung und Zugriff. Auch Apples SDK gibt immer wieder Details preis, hier ist inzwischen die zweite Beta von visionOS 1.0 erschienen und erlaubt so auch ohne Headset einen sehr frühen 2D-Blick auf das neue räumliche Betriebssystem.

In Episode 9 von TNBT bespricht Leo Becker mit seinem Kollegen Holger Zelder, was inzwischen an neuen Details rund um die Markteinführung in Europa und die offensichtlich aufwendige Anpassung des Headsets an Kopfform und Augen des Trägers bekannt geworden ist. Dabei geht es auch um die Frage, was Apple weglassen könnte, um das Headset möglicherweise schon in Generation 2 deutlich unter die 3500-Dollar-Marke zu drücken. Weitere Themen sind die bislang noch sehr spärlichen VR-Spieleankündigungen sowie Apples zu erwartende Initiative rund um 3D-Inhalte, "immersive Videos" und Sportübertragungen. Außerdem werfen wir einen Blick auf bisher fehlende Basisfunktionen in visionOS.

Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2024 – Apple Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Art verändert, wie, wo und wofür wir Computer verwenden und auf welche Art und Weise wir sie bedienen.

Mac & i begleitet die Apple Vision Pro sowie die Chancen und Probleme von "räumlichem Computing" mit einem Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet wöchentlich die jüngsten Entwicklungen rund um Apples neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder einfach als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Wir freuen uns unter podcast@mac-and-i.de auf Fragen, Anregungen und Kritik.

