TNBT-Podcast: Was Apple Vision Pro für die VR-Welt bedeutet

2007 war das iPhone der Underdog, jetzt ist Apple der "Über-Dog": Kein anderes Unternehmen besitzt eine solche Kombination aus Hardware-Expertise, maßgeschneiderten Chips, riesigem Software-Ökosystem, hauseigener Content-Produktion und immensen Geldmitteln. Entsprechend wird die Vision Pro den Markt für VR-Headsets auf lange Sicht massiv verändern. Offen bleibt, ob Apple dabei als Katalysator für Virtual Reality und Augmented Reality insgesamt dient – oder der bestehenden Konkurrenz den Boden unter den Füßen wegzieht.

In Episode 7 des TNBT-Podcasts bespricht Leo Becker mit Matthias Bastian, Herausgeber von Mixed.de und The Decoder, was Apples Einstieg für den VR-Markt bedeutet und damit letztlich auch für die Nutzer. Thema sind dabei Apples ungewöhnliche Design-Entscheidungen bei der Vision Pro ebenso wie die Reaktion der bestehenden Konkurrenten wie Meta, Microsoft und Google. Dabei schwebt auch die Frage im Raum, ob wir ähnlich wie im Smartphone-Markt auf ein weiteres Duopol zusteuern oder ob noch Platz für kleinere Hersteller im VR- und AR-Markt bleibt.

Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2023/2024 – Apple Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Art verändert, wie, wo und wofür wir Computer verwenden und auf welche Art und Weise wir sie bedienen.

Mac & i begleitet die Apple Vision Pro sowie die Chancen und Probleme von "räumlichem Computing" mit einem Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet wöchentlich die jüngsten Entwicklungen rund um Apples neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder einfach als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Wir freuen uns unter podcast@mac-and-i.de auf Fragen, Anregungen und Kritik.

(lbe)