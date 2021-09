Tab P12 Pro: Lenovo verkauft High-End-Tablet für 900 Euro

Lenovo hat zwei neue Tablets vorgestellt. Das neue Spitzenmodell des chinesischen Herstellers ist das Tab 12 Pro, das Ende Oktober in Deutschland für 900 Euro erscheinen soll. Es soll vor allem mit seinem 12,6 Zoll großen OLED-Display überzeugen, das eine Auflösung von 2560 x 1660 Pixeln hat und HDR10+ sowie Dolby Vision anzeigen kann.

Außerdem hat der Bildschirm des Tab 12 Pro eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, was sich aktuell bei höherwertigen Smartphones und Tablets als neuer Standard etabliert. Das 565 Gramm schwere Tablet arbeitet mit einem Snapdragon 870 – 5G fehlt der 900 Euro teuren Standard-Variante aber. Lenovo gibt an, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Fassung des Tab 12 Pro mit Mobilfunk in den Handel kommen soll, Termin und Preis sind aber noch offen.

Das Lenovo Tab 12 Pro kommt in Speicherausstattungen mit bis zu 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz in den Handel. Im Lieferumfang ist auch eine passende Tastatur für das Lenovo-Tablet enthalten. Auch ein Eingabestift gehört zum Lieferumfang.

Tab P11 5G

500 Euro kostet das Lenovo Tab P11 5G, das der chinesische Hersteller ebenfalls frisch angekündigt hat. Es soll zum Jahresende in Deutschland verfügbar sein. Im Vergleich zum teureren Modell unterstützt das Tab P11 5G auch mobile Datenverbindungen.

Gespart hat Lenovo allerdings beim Display und der Hardware-Ausstattung. Der Bildschirm des P11 5G ist 11 Zoll groß und basiert auf IPS-Technik. Als Prozessor kommt der Snapdragon 750G 5G zum Einsatz, die Speicherausstattung stimmt dagegen mit dem teureren Modell überein.

Unity und Earbuds

Zusätzlich zu seinen Tablets hat Lenovo eine Funktion angekündigt, mit denen sich die Geräte an den PC koppeln lassen. "Project Unity" kann zum Beispiel dazu genutzt werden, den Bildschirm des Rechners kabellos auf das Tablet zu erweitern. Die App kann im Play Store heruntergeladen werden.

Ebenfalls neu von Lenovo sind die Bluetooth-Ohrhörer Smart Wireless Earbuds, die ab Oktober für 100 Euro in Deutschland erhältlich sein sollen. Die Earbuds sollen 7 Stunden lang Musik wiedergeben können, bevor sie zurück ins Ladecase müssen. Mit dem zusätzlichen Strom aus dem Etui sollen die Earbuds so insgesamt 28 Stunden durchhalten, verspricht Lenovo. Die Smart Wireless Buds sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt, aktive Geräuschunterdrückung beherrschen sie nicht.

(dahe)