Tab S7 FE und Tab A7 Lite: Samsung bringt neue Android-Tablets in den Handel

Samsung hat zwei neue Tablet-Modelle für den deutschen Markt vorgestellt: Das Tab S7 FE (Fan Edition) richtet sich an anspruchsvollere Nutzerinnen und Nutzer, das Tab A7 Lite ist ein Einstiegsmodell ab 170 Euro. Beide Tablets, die mit Andorid 11 als System arbeiten, sollen am 18. Juni in den deutschen Handel kommen.

Für 650 Euro verkauft Samsung das Tab S7 FE, eine dritte Alternative zu S7 und S7+: Es hat einen großen 12,4-Zoll-Bildschirm wie das teurere Plus-Modell. Allerdings handelt es sich beim S7 FE nur um ein TFT-Panel, das auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz limitiert ist.

Als Prozessor kommt ein etwas schwächerer Snapdragon 750G zum Einsatz. Auch beim RAM und Speicherplatz macht die Fan-Edition Abstriche: In Deutschland wird ausschließlich die Variante mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz verkauft. Wer gerne mehr hätte, kann eine MicroSD-Karte einstecken.

Mit Klinkenbuchse

Einen Vorteil hat das Tab S7 FE gegenüber den anderen S7-Tablets von Samsung: eine Klinkenbuchse. Das Tablet unterstützt außerdem Dolby Atmos, hat allerdings nur zwei statt vier Lautsprecher integriert. Der Akku fällt mit einer Nennladung von 10,090mAh recht groß aus.

Das Tab A7 Lite ist technisch deutlich schwächer als die S7-Modelle, kostet aber nur 170 Euro. (Bild: Samsung)

Das Tab S7 FE gibt es ausschließlich in einer 5G-Variante, eine Version ohne Mobilfunk bietet Samsung nicht an. Mit seinem Preis von 650 Euro liegt das S7 FE preislich zwischen der Standard-Variante des S7 (619 Euro, LTE) und der teureren Plus-Version (1000 Euro, 5G).

Schon ab 170 Euro verkauft Samsung ab Juni außerdem das Tab A7 Lite. Es hat ein 8,7 Zoll großes TFT-Display mit einer vergleichsweise geringen Auflösung von 1340 x 800 Pixeln. Vom knapp bemessenen Speicherplatz in Höhe von 32 GByte lassen sich laut Hersteller 19,5 GByte frei nutzen. Wer mehr braucht, muss auch hier zur MicroSD-Karte. Das Tab A7 Lite wird mit 3 GByte Arbeitsspeicher verkauft. Samsung bietet dieses Mal zwei Varianten an: 170 Euro kostet die Fassung ohne Mobilfunk, die LTE-Version gibt es für 200 Euro.

(dahe)