Tätersuche per Geofence: US-Techkonzerne unterstützen geplantes Verbot

Zur falschen Zeit am falschen Ort: Ein Gesetz im US-Bundesstaat New York soll künftig verhindern, dass Unschuldige so ins Visier der Fahnder geraten.

(Bild: TippaPatt / Shutterstock.com)