Täuschend echte AirPods-Pro-Plagiate im Mac & i-Podcast

Auf den Straßen sieht man immer mehr Menschen mit völlig kabellosen Ohrhörern. Viele sehen aus wie Apples AirPods, sind es aber nicht: Billige Plagiate ahmen das Design der Apple-Ohrhörer verblüffend gut nach. Doch kommen sie auch an deren Qualität heran? Mac & i-Redakteur Holger Zelder hat sich in Heft 5/2020 mit solchen Fake-AirPods eingehend befasst. Johannes Schuster spricht mit ihm in der neunten Folge des Mac & i-Podcasts unter anderem über Herkunft, Angebot, Soundqualität, Zollprobleme, Herstellungsmängel und Funktionsumfang.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Zum Beispiel ahmen die Fake-AirPods auch die Apple-Firmware nach und übernehmen teilweise Koppelungsdialoge, Ohrerkennung und Siri-Bedienung – wenn auch mit teils schlimmen Mängeln. Eine funktionierende Rauschunterdrückung bot zum Beispiel keiner der AirPods-Pro-Klone, wie im Test in Mac & i 5/2020 zu lesen ist.

Sie können die ganze Folge 9 auch als Audio-Stream anhören oder herunterladen:

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint monatlich

Den Apple-Podcast von Mac & i können Sie per RSS-Feed (Audio oder Video) mit der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn zum Ansehen oder Anhören auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video), bei YouTube und Spotify.

Alle Folgen finden Sie auf der Übersichtsseite zum Apple-Podcast von Mac & i. (jes)