Am heutigen 13. September ist der Tag des Programmierers, der am 256. Tag des Jahres stattfindet – 2024 also bereits am 12. September. Wir nehmen den Gedenktag zum Anlass, den Entwicklern eine Bühne für ihre Geschichten zu geben.

Shocking Shorts: Schreckensmomente beim Entwickeln

Jeder Entwickler und jede Entwicklerin kennt diese Schreckensmomente: der Serverabsturz, wenn der Kunde vor der Tür steht, das Testskript, das versehentlich in im produktiven Code gelandet ist. Oder ist ein Kommentar wie

// heute zu verkatert; hoffentlich funktioniert das

beim Push im öffentlichen Code geblieben?

Zum Day of the Programmer sucht heise Developer die besten Shocking Shorts aus dem Developer-Alltag. Teilt eure Geschichten als Issues zu den Alltagsschrecken in dem eigens dafür angelegten iX-GitHub-Repository! Alternativ nehmen wir gerne auch E-Mails entgegen.

Tag für Programmierer und Entwicklerinnen

Der Tag des Programmierers hat seine Wurzeln 2002 in Russland, wo ihn zwei Mitarbeitern von Parallel Technologies vorgeschlagen haben und er seit 2009 offizieller Gedanktag ist. Im Englischen findet man ihn sowohl als Day of the Programmer als auch als Programmers' Day. Er findet am stets am 256. (28) Tag des Jahres statt. In China hat nicht nur Neujahr, sondern auch der Gedenktag ein anderes Datum. Dort ist er am 24. Oktober, der sich in numerischer Schreibweise mit führendem Monat als 1024 schreibt, was 210 entspricht.

(rme)