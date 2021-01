Taipei Game Show 2021 - die erste Publikumsmesse seit fast einem Jahr

Die Taipei Game Show 2021 ist als eine der ersten Ausstellungen mit Publikum seit fast einem Jahr am heutigen Donnerstag eröffnet worden. In Taiwan gibt es nur sehr wenige COVID-19-Infektionen, aber trotzdem gelten strenge Hygienevorschriften.

Hygiene vorgeschrieben

Besucher der Taipei Game Show 2021 benötigen eine Handy-App zur Registrierung. Die Verantwortlichen können damit auch Personen identifizieren und warnen, falls einer der Besucher sich irgendwann infizieren sollte. Das durchgehende Tragen einer Gesichtsmaske ist zwingend vorgeschrieben. Die Körpertemperatur wird beim Betreten der Halle gemessen. Den Besuchern wird dringend geraten, die Hände regelmäßig zu desinfizieren. Entsprechende Möglichkeiten werden bereitgestellt. Außerdem sollen die Besucher Abstand voneinander halten und Warteschlangen bilden.

Abstände sind allerdings schwer umzusetzen, wenn sich Menschentrauben vor einem Messestand bilden, zum Beispiel bei einer Verlosung. An Warteschlangen sind die Taiwaner dagegen gewöhnt. Das ist beim Betreten von U-Bahn oder Schnellzug ohnehin die Regel und wird allermeistens eingehalten.

Gaming in vielerlei Form

Auf der Taipei Game Show 2021 werden überwiegend Handy-Games oder Spiele für mehrere Plattformen präsentiert, die teilweise Updates bekommen haben oder in neuen Versionen erscheinen. Ein Beispiel ist "Honkai Impact 3rd". Dieses Action-Rollenspiel für Smartphones und Windows ist ursprünglich bereits 2016 in China erschienen und seit 2018 auch in westlichen Ländern erhältlich. Neu ist die Integration von Charakteren aus "Neon Genesis Evangelion", einem klassischen und sehr populären japanischem Anime.

Bild 1 von 14 Taipei Game Show 2021 Rundgang (14 Bilder) Honkai Impact 3rd x Neon Genesis Evangelion TGS2021

Die Taipei Game Show 2021 umfasst auch Brettspiele und sogenannte Trading-Card-Games. Darüber hinaus findet die Spielemesse nicht nur in der Halle, sondern auch online statt. Hier gibt es E-Sport und diverse Präsentationen. Einzelne Hardware-Hersteller präsentieren in der Halle ihre aktuellen Produkte oder Case-Mods. Einige Produkte kann man sogar vor Ort erwerben.

Taiwan zählt bislang nur sehr wenige COVID-19-Infektionen, da das Land bereits Anfang des vergangenen Jahres strikte Einreisebestimmungen eingeführt hat. Seitdem die ersten Anzeichen eines übertragbaren Virus im Nachbarland China aufgetaucht waren, werden Einreisende auf Fieber getestet und müssen bestätigen, dass sie keine Symptome aufweisen. Inzwischen müssen Einreisende auch in eine zweiwöchige überwachte Quarantäne und sich COVID-Tests unterziehen. Durch die Insellage ist Taiwan aber auch ähnlich leicht abschirmbar wie Australien und Neuseeland.

(fds)