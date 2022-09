Taipower: Zehn-Jahresplan für dezentrale Mikro-Stromnetze in Taiwan

Die Taiwan Power Company (Taipower) will in den nächsten zehn Jahren die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit der nationalen Stromnetze stärken. Dazu investiert das staatliche Energieversorgungsunternehmen Taiwans insgesamt 564,5 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (etwa 18,1 Milliarden Euro) in den Aufbau dezentraler Mikronetze im ganzen Land. Die Microgrids (lokal abgegrenzte Stromnetze) sollen flächendeckende Ausfälle verhindern.

Schnellere Wiederherstellung der Stromversorgung

Anstatt sich auf große Netze zu verlassen, werde man auf Microgrids setzen, sagt Wen-sheng Tseng, Vorsitzender von Taipower. Bei einem unerwarteten Ausfall könne man die Wiederherstellung der Stromversorgung schneller bewältigen, erklärt Tseng auf einer Pressekonferenz. Taiwans Netze seien mit drei Hauptumspannstationen für Ultrahochspannung stark zentralisiert, heißt es in einem Bericht von Digitimes Asia.

Der Präsident von Taipower, Wang Yao-ting, kündigte an, dass die Stromverteilung angepasst und Mikronetze und Übertragungsleitungen erweitert werden. So sollen in zwei Jahren fünf Umspannwerke und weitere 28 in zehn Jahren entstehen, um die Belastung der bestehenden Umspannwerke zu reduzieren.

Erfüllung der Klimaziele

Die Notwendigkeit zur Verbesserung des Stromnetzes in Taiwan sei die Folge des massiven Stromausfalls im März dieses Jahres, als 5,49 Millionen Haushalte hauptsächlich im Süden ohne Strom waren. Betroffen waren Digitimes Asia zufolge auch Halbleiterwerke und petrochemische Anlagen. Der Ausfall habe auch gezeigt, wie anfällig die Stromnetze seien.

Mit dem Zehn-Jahres-Projekt könne die Entwicklung regionaler, dezentraler Stromnetze die Stabilität der Netze stärken und die Nutzung erneuerbare Energien maximieren, um die Erfüllung der Klimaziele zu beschleunigen.

