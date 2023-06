Tamron arbeitet an neuen Objektiven für Nikons Z-Mount

Bisher gibt es nur ein Objektiv von Tamron für Nikons Z-Mount – das soll sich aber bald ändern, sagte Tamrons Marketing-Manager Kota Misawa in einem Gespräch mit Petapixel. Misawa zufolge ist nicht, wie bisher oft angenommen, eine restriktive Lizenzpolitik von Nikon schuld an dem bisher übersichtlichen Sortiment mit Z-Mounts.

Vielmehr sei der Umbau von bestehenden Objektiven für spiegellose Systemkameras auf ein anderes Bajonett technisch herausfordernd. Bisher hat Tamron für Sonys E-Mount 16 Objektive im Angebot, aber nur eines für Nikons Z-Bajonett und drei für Fujis X-Mount. Die Anschlüsse unterscheiden sich nicht nur im Auflagemaß, also dem Abstand von Objektiv und Sensor. Dieser beträgt beispielsweise bei Sony 18 und bei Nikon 16 Millimeter, was sich optisch noch leicht ausgleichen lässt.

Protokolle und mechanische Ansteuerung sind komplex

Misawa zufolge muss sowohl die Mechanik des Bajonetts neu entwickelt werden, als auch die Steuerung des Objektivs im Inneren. Der Tamron-Manager sagte, das müsse "ganz von vorne" für jedes Bajonett erfolgen, weil sich die Softwareprotokolle der Hersteller stark unterscheiden. Das könne sich dann sogar auf die mit der bestehenden Optik erzielbare Brennweite auswirken. Sowohl in Objektiven wie Kameras stecken seit Jahren komplette Computer, die über die Anschlüsse des Bajonetts miteinander kommunizieren müssen.

Dass Tamron bisher so viele Objektive für Sonys Alphas, aber wenige für andere Systeme im Angebot hat, liegt laut Misawa an der historischen Entwicklung des Marktes. Sonys Kameras seien zu Beginn der spiegellosen Ära sehr stark verbreitet gewesen, zudem habe Tamron früh eine Lizenzvereinbarung für den E-Mount abschließen können. In Zukunft, so der Manager weiter, wolle man aber auch neue Objektiv für Nikons Z-Mount, Fujis X-Mount sowie andere nicht genannte Bajonette anbieten.

Canon fehlt noch

Das lässt sich als Anspielung auf Canon interpretieren, denn dieser Hersteller vergibt bisher offenbar keine Lizenzen für Objektive mit Autofokus an Dritthersteller für das RF-Bajonett. Daher gibt es von anderen Anbietern auch etliche Spezialobjektive, etwa mit hoher Lichtstärke, die aber manuell scharfgestellt werden müssen.

Das Gespräch wurde bereits im Februar 2023 auf der Messe CP+ in Japan geführt, erscheint aber erst jetzt bei Petapixel. Darin geht es auch um Tamrons neue Auflüge ins High End mit dem 35-150mm f/2.0-2.8 (ab 1749 €) für den E-Mount sowie den Trend zu USB-C-Anschlüssen direkt an der Kamera für Softwareupdates.

