Tanzu: VMware goes Kubernets

Auf seiner Hausmesse Explore in San Francisco hat VMware Erweiterungen für sein Tanzu-Portfolio präsentiert. Als eine der Neuankündigungen stellt der Hersteller die Kompatibilität seiner Kubernetes-Entwicklungsplattform Tanzu Application Platform mit Red Hats OpenShift in Aussicht. Red-Hat-Kunden sollen zukünftig in der Lage sein, die Tanzu-Entwicklungsplattform auf OpenShift-basierten Kubernetes Clustern ausführen zu können.

Neue Sicherheitsfeatures

Die Tanzu Application Platform soll zudem neue Sicherheitsfeatures unterstützen und die Effizienz in Betrieb und Entwicklung steigern. Derzeit in der Beta-Phase befindet sich die Integration von VMwares Security-Tool Carbon Black sowie ein zentralisiertes Dashboard, das Pre-Deployment-Sicherheitsüberprüfungen und abgesicherte Anwendungsbereitstellung unterstützen soll.

Zur Erstellung von SBOMs (Software Bills of Materials) soll künftig neben dem bestehenden CycloneDX auch das international standardisierte SPDX-Format unterstützt werden. Für stark reglementierte und isolierte IT-Umgebungen soll die Tanzu Application Platform auch Air-Gapped-Installation unterstützen können.

CI/CD mit Flux und Jenkins

Updates in Tanzu for Kubernetes Operations umfassen unter anderem die Unterstützung der Continuous-Delivery-Plattform Flux. Weitere neue Funktionen sind die CI/CD-Integration mit Jenkins und eine dynamische Registrierung von API-Spezifikationen. VMwares Bemühungen zielen darauf ab, Entwicklerteams die Möglichkeit zu geben, ihre bevorzugten Methoden frei wählen zu können, um Microservice-basierte Anwendungen auf jedem Kubernetes-Cluster bereitzustellen.

Die neue Version von Tanzu Mission Control bietet ein Preview auf die noch tiefere Integration von AWS Elastic Kubernetes Service, die auch das Provisionieren und Verwalten von EKS-Clustern umfasst. Weiterhin wird die Integration mit VMware Aria Automation (ehemals vRealize Automation Cloud) unterstützt. Außerdem soll Tanzu Mission Control clusterübergreifende Absicherung und Wiederherstellung von Kubernetes-Clustern bieten können. Alle genannten Funktionen sollen im Laufe des Jahres allgemein zur Verfügung stehen.

Weiterhin wurde VMware Tanzu Kubernetes Grid 2.0 angekündigt, das neben einer tiefen Integration in vSphere 8 auch kleinere Clustergrößen (eine Control Plane und ein Worker Node) unterstützen wird, wie sie auch beim VMware Edge Compute Stack 2.0 zum Einsatz kommen soll.

(odi)