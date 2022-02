Tap to Pay: iPhones werden zu NFC-Kassenterminals

Das iPhone wird zum Kartenterminal: Händler können demnächst kontaktlose Zahlungen mit einem Apple-Smartphone akzeptieren, ohne dafür zusätzliche Hardware zu benötigen. Die "Tap to Pay on iPhone" genannte Funktionalität soll im Frühjahr in den USA eingeführt werden, wie Apple am Dienstag mitteilte. Die Abwicklung erfolgt über Payment-Apps von Drittanbietern.

Zum Start wird der Zahlungsdienstleister Stripe seinen Geschäftskunden diese Option anbieten, sie soll etwa in Shopifys Point-of-Sale-App integriert werden. Unterstützung für weitere Payment-Plattformen soll im Laufe des Jahres folgen. Das Unternehmen will die Technik auch in den eigenen US-Ladengeschäften einsetzen. Wann "Tap to Pay on iPhone" auch außerhalb der USA verfügbar gemacht wird, bleibt vorerst offen.

iPhone akzeptiert Karten und Wallets

Kunden können vor Ort dann entweder mit einer NFC-fähigen Kredit- oder Debitkarte (Mastercard, Visa, American Express, Discover) sowie mit Apple Pay oder anderen digitalen Wallets bezahlen, erläutert Apple und betont, keinerlei Einblick in Transaktionen zu erhalten. Als NFC-Terminal können iPhones ab XS (Baujahr 2018) eingesetzt werden.

Einen eigenen Dienst für die Abwicklung führt Apple nicht ein, ein Endnutzer kann darüber also nicht einfach einem anderen iPhone-Nutzer Geld geben.

Apple arbeitet mit Payment-Diensten zusammen

Während Apple die Nahfunktechnik NFC auf der Bezahlseite abschottet – nur Apple Pay darf die Schnittstelle nutzen –, steht das iPhone als Lesegerät offenbar Bezahlplattformen offen: Man wolle es in Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleistern und Entwicklern für große wie kleine Händler einfacher machen, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, heißt es in der Mitteilung.

Eine Funktion zur Annahme kontaktloser Zahlungen mit dem iPhone wird schon seit Apples Übernahme von Mobeewave erwartet. Das bereits häufig mit Zusatz-Hardware als Kassenterminal eingesetzte iPad findet in Apples Mitteilung keine Erwähnung – darin steckt zwar teils ein NFC-Controller, aber keine offizielle NFC-Unterstützung.

(lbe)