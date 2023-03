Tauchen mit der Apple Watch Ultra: Apple bietet Dichtheitsprüfung an

Wer (halb)professionelle Tauchtripps mit seiner neuen Apple Watch Ultra plant, kann sich von Apple nun bestätigen lassen, dass die Computeruhr dicht ist und sich zudem für die beabsichtigte Tauchtiefe eignet. Der Konzern hat dazu – offenbar zunächst nur in den USA – eigene Dichtheitsprüfungen in sein Serviceangebot aufgenommen. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Supportdokument zur Apple Watch Ultra hervor.

Doppelt geprüft hält besser

Mit der Dienstleistung, die sich über Apples Supportportal bestellen lässt, soll es unter anderem möglich werden, zuvor nicht erkannte Beschädigungen der Uhr auszuschließen, bevor man sie in größeren Tiefen verwendet. "Möglicherweise haben Sie Ihre Apple Watch Ultra unbemerkt beschädigt, zum Beispiel durch einen Sturz beim Radfahren oder wenn Sie beim Wandern mit der Uhr gegen einen Stein stoßen", schreibt Apple dazu. Auch für eine schlichte Überprüfung des Tiefenmessers in der Uhr steht Apple bereit.

Was der Spaß kostet, kommuniziert der Hersteller bislang noch nicht. Klar ist allerdings, dass es eine Weile dauern kann, bis Tiefenmesser- und Dichtheitsprüfung abgeschlossen sind. Man müsse mit sieben bis zehn Tagen rechnen, schreibt Apple. Sollten Schäden festgestellt werden, kann man auch gleich Ersatz bestellen. Davor warnt Apple auch: "Wenn Ihre Apple Watch Ultra unsichtbare Schäden aufweist, kann die Tiefen- und Wasserdichtigkeitsprüfung dazu führen, dass die Uhr nicht mehr funktionsfähig ist." Dann fallen gegebenenfalls Gebühren für den Ersatz an, falls das Gerät nicht im Rahmen der Gewährleistung oder einer AppleCare-Geräteversicherung repariert werden kann.

Mehrstufige Überprüfung

Apple packt allerdings keine sofort als defekt erkennbaren Uhren in die Vakuumkammer. "Zunächst führen wir eine Sichtprüfung auf Brüche oder Schäden am Äußeren Ihrer Apple Watch Ultra durch. Wenn Ihre Uhr keine sichtbaren Schäden aufweist, testen wir die Wasserdichtungen und den Tiefenmesser."

In seinem Supportdokument fasst Apple auch noch einmal zusammen, was die Ultra kann und was nicht. Freizeit- und SCUBA-Tauchen sind bis 40 Meter möglich. Der Konzern empfiehlt zudem, stets einen zweiten Tiefenmesser und einen Timer dabei zu haben, um abgesichert zu sein. Ohne "Buddy" solle man zudem nicht tauchen. Wie genau das Tauchen mit der Apple Watch Ultra erfolgt, hat Mac & i in einem ausführlichen Artikel geschildert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)