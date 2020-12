Defekte, schlechter Service: Taxiunternehmen will 1,3 Millionen Euro von Tesla

Die Bios-Groep ist auf Tesla nicht gut zu sprechen. Gut 70 Elektrofahrzeuge des US-Unternehmens hat die niederländische Taxifirma in Schiphol im Einsatz. Viele von ihnen wiesen technische Defekte auf, Tesla biete zudem schlechten Service, meinen die Niederländer. Wegen der dadurch entstehenden Umsatzverluste fordern sie vor Gericht 1,3 Millionen Euro Schadenersatz von Tesla. Das Unternehmen wird wohl keine Elektroautos mehr bei den US-Amerikanern bestellen, inzwischen hat es fünf Audi e-tron geordert.

In seiner langen Zeit als Flottenmanager habe er nie mehr Probleme gesehen als mit Tesla, zitiert Bios Tofik Ohoudi. Mit etwa 20 der Teslas sei etwas nicht in Ordnung. In einem der Elektro-Pkw sei die Servolenkung hinüber, bei einem anderen die Antriebswellen nach einigen Monaten ausgefallen. Selbst brandneue Autos wiesen einen gebrochenen Querlenker auf.

Falscher Zählerstand

Ein für Taxiunternehmen besonders heikles Problem sei, dass der Bordcomputer des Tesla den Kilometerstand nicht korrekt erfasse. Kontrolleure könnten das als Betrugsversuch werten, befürchten die Niederländer. Tesla-Mitarbeiter böten dafür als Lösung an, den Kilometerstand den von den Fahrern bemerkten Abweichung anzupassen, doch das sei ebenfalls strafbar.

Am Flughafen Schiphol sind nur lokal emissionsfreie Pkw als Taxi zugelassen. Ihr Akku muss für 400 km reichen. Als sich Bios 2014 für 5,7 Millionen Euro 72 Model S zulegte, habe der Autohersteller diese Reichweite versichert, schreibt Bios; so weit seien die Autos aber nie mit einer Akkuladung gekommen. Tesla habe auf die Beschwerde erwidert, die Fahrzeuge würden zu intensiv genutzt.

Ein Tesla der Bios-Groep mit defektem Querlenker. (Quelle: Bios-Groep)

Als Kompromiss tauscht Bios nach eigenen Angaben für 7,9 Millionen Euro 64 Model S gegen Model X ein. Deren Akkus genügten zwar den Anforderungen, doch hätten die Autos derart viele Mängel, dass sie häufiger in der Werkstatt als auf der Straße zu finden seien.