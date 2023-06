Team Up! 2023: Neue Herausforderungen im Remote- und Hybrid-Umfeld

Auch in diesem Jahr zeigen Fachleute auf der eintägigen Online-Konferenz Team Up!, wie die Teamentwicklung mit agilen Ansätzen noch besser funktionieren kann. Am 23. November 2023 liegt ein Schwerpunkt der Konferenz darauf, wie Teams erfolgreich im Remote- und Hybrid-Umfeld arbeiten können. Ausgewiesene Experten und Expertinnen zeigen auf der von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichteten Veranstaltung aus der Konferenzreihe inside agile bewährte Wege, mit denen Teams ihre Ziele klar definieren und umsetzen können. In den Erfahrungsberichten geht es unter anderem um die Frage, wie Lösungen gefunden werden, die gut zu jeweiligem Team und Setup passen.

Dieses Event richtet sich an Führungskräfte, die ihre Teams nachhaltig weiterentwickeln wollen, Verantwortliche in Projektteams, Mitarbeitende von HR- und Personalabteilungen, (Agile) Coaches und Consultants sowie unter anderem Scrum und Kanban Master.

Erfolgreiche Teamentwicklung und neue Verhaltensweisen

An beobachtbaren Verhaltensänderungen zeigt sich eine erfolgreiche Teamentwicklung: Teammitglieder haben plötzlich den Mut, Probleme offen anzusprechen und andere um Unterstützung zu bitten. Zu den Fragen, wie so etwas speziell in Remote- und Hybrid-Umfeldern gelingen kann oder wie sich das neue Verhalten nachhaltig verankern lässt, haben sich in der Remote-Arbeit Lösungsansätze bewährt, die im Zentrum dieser Online-Konferenz stehen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte im Konferenzprogramm stöbern:

Konferenztickets mit Frühbucherrabatt

Tickets für die Konferenz sind zum Frühbucherpreis von 219 Euro erhältlich (zzgl. 19 % MwSt.). Für Studierende und Hochschulangehörige gibt es auf Nachfrage eine gesonderte Preisstaffel und Gruppenrabatte werden ab drei Personen automatisch berechnet. Wer sich über das Event auf dem Laufenden halten mag, findet weitere Hinweise auf der Website sowie auf dem Twitter-Kanal der Veranstalter. Der Hashtag der Konferenz lautet #teamupconf.

(fms)