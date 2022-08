Team Up! bietet Workshops für Teamdynamiken und psychologische Sicherheit

Team Up! geht in die nächste Runde: Am 26. Oktober 2022 findet die eintägige Online-Konferenz zur Teamentwicklung mit agilen Ansätzen zum zweiten Mal statt. Rund um den Konferenztermin gibt es ein Workshop-Programm zu den Themen Teamentwicklung, Teamdynamiken und Psychologische Sicherheit. Die von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Veranstaltung dreht sich um nachhaltige Teamentwicklung und ist ausgelegt für Interessierte mit Personalverantwortung – wie Projektteamleiter, Scrum Master, Agile Coaches und Berater, auch im Bereich Human Resources.

Jedes Team ist anders – Teams kontinuierlich entwickeln

Drei Online-Workshops vertiefen das Thema und helfen, das Gelernte für die Praxis zu festigen: Die drei Workshops finden jeweils ganztägig von 9 bis 17 Uhr statt.

Zwar ist jedes Team anders, aber im Grunde wirken die gleichen Prinzipien – unabhängig von der umgebenden Organisation. Das ist die Kernaussage eines Buches von Holger Koschek und Markus Trbojevic ("Jedes Team ist anders"). Im Workshop stellen die beiden ihr Modell und einen Leitfaden vor, wie sich Verantwortliche im Regelkreis kontinuierlicher und nachhaltiger Teamentwicklung üben. Alles Gelernte lässt sich im Kontext des eigenen Teams anwenden.

Workshop "Jedes Team ist anders" am 25. Oktober 2022 (online)

Eine agile Arbeitswelt ist ohne Teams nicht denkbar. Johanna Dietl und Jens Korte geben einen Einblick in das soziale Teamgefüge und schauen gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihres Workshops auf die zwischenmenschliche Interaktion und das Sozialgeschehen in der Gruppe. Ihr Workshop schärft die Wahrnehmung von Teamverantwortlichen für die sozialen Prozesse und Strukturen, um diese bewusster gestalten zu könne.

Workshop "Teamdynamiken erkennen, verstehen, verändern" am 27. Oktober 2022 (online)

Last but not least ein ganz grundlegendes Thema: Psychologische Sicherheit ist der Schlüssel zu einem gesunden Teamumfeld, in dem niemand das Gefühl hat, für die Arbeit "ein Maske aufsetzen" oder "eine Show abziehen" zu müssen. Das Konzept ist nicht neu, aber in der Arbeitswelt und besonders in der IT erst vor Kurzem angekommen. Das Google-Projekt Aristotle identifizierte psychologische Sicherheit als einen von fünf Faktoren, die Teamerfolg bedingen. Was sie ausmacht und wie sich sich fördern und leben lässt, vermittelt der Workshop des Trainers Markus Wittwer.

Workshop "Psychologischen Sicherheit fördern" am 3. November 2022 (online)

Neue Wege, um als Team Ziele umzusetzen

Gemeinsam mit den agilen Profis Holger Koschek und Rolf Dräther gestalten die Expertinnen und Experten am 26. Oktober einen Online-Konferenztag mit Erfahrungsberichten und Austausch, in dem sie erprobte Lösungsansätze mit den Gästen teilen. Die Themenpalette deckt wesentliche Bereiche des Teambuilding ab, unter anderem sich selbst entwickeln als Teamentwicklerin, Erfahrungsberichte aus dem Coaching und eine Keynote dazu, was wirklich zählt im Leben. Nach jedem Vortrag kann das Publikum mit den Speakern eigene Fragen diskutieren, und zum Abschluss moderieren Koschek und Dräther eine Podiumsdiskussion, um die Einsichten des Tages zusammenzuführen.

Neugierige können im Konferenzprogramm stöbern:

Psychologische Sicherheit – der Schlüssel für erfolgreiche Teams

Teamentwickler entwickeln sich selbst – Lernen als Fundament

Teamdynamiken erkennen, verstehen, verändern

Führungsteams sind anders! Erkenntnisse aus Coaching und Teamentwicklung

Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben

Tickets für die Konferenz sind noch bis Anfang Oktober zum Frühbucherpreis von 199 Euro erhältlich, die Workshops kosten jeweils 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Für Gruppen und Studierende gibt es auf Nachfrage eine gesonderte Preisstaffel. Wer sich über das Event auf dem Laufenden halten mag, findet weitere Hinweise auf der Website.

(sih)