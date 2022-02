Team-up-Workshops: Psychologische Sicherheit und Gewaltfreie Kommunikation

Teams entwickeln sich nicht von selbst – eine Reihe bewährter Ansätze stehen bereit, um das Vertrauen untereinander zu stärken, Ziele klar zu formulieren, Konflikte zu lösen und Kritik konstruktiv zu vermitteln. Rund um die Online-Konferenz Team up! von heise developer und dpunkt.verlag gibt es nun auch flankierende Workshops, die die Teilnehmenden bei diesem Prozess unterstützen.

Gewaltfreie Kommunikation für den Team-Alltag

Die Mediatorin Bettina Ruggeri vermittelt am 6. und 7. April 2022 Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Der zweitägige Workshop geht auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, die ihre neuen Kenntnisse bereits im Training interaktiv umsetzen können. Gemeinsam mit der Trainerin erarbeiten sie neue Möglichkeiten, wie Gewaltfreie Kommunikation sich in ihrem Arbeitsalltag umsetzen lässt. Bettina Ruggeri ist neben ihrer langjährigen Berufspraxis als Mediatorin unter anderem zertifizierter Coach und agile Leader der Scrum Alliance.

Was der Workshop vermittelt:

Lernen in der Gruppe

Das eigene Konfliktverhalten und Mindset erkennen

Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (M. Rosenberg)

Empathie mit sich und anderen

Umgang mit Triggern und schwierigen Situationen

Psychologische Sicherheit fördern

Markus Wittwer bietet am 7. April 2022 in einem ganztägigen Workshop praktische Vertiefung zur Psychologischen Sicherheit. In der Arbeitswelt und in der IT ist das Konzept schon teilweise etabliert. Was psychologische Sicherheit ausmacht und wie Führungskräfte, Agile Coaches und Scrum Master sie fördern können, ist Anliegen des Workshops: In praktischen Übungen zeigt Wittwer, wie die Teilnehmenden Sicherheit und Vertrauen untereinander und im Team vertiefen können.

Lernziele am Workshoptag:

Praxistaugliche Techniken kennenlernen für den Alltag und Meetings wie Team-Retrospektiven

Begreifen, was psychologische Sicherheit ist und wie sie zur Teamarbeit beiträgt

Lernen, welches Verhalten psychologische Sicherheit fördert

Einschätzen können, wie sicher sich ein Team miteinander fühlt

Konferenztickets günstiger bis zum 10. März

Wer an den Workshops teilnehmen will, kann sich ab sofort ein Ticket sichern. Die Teilnahme am eintägigen Workshop kostet 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), der zweitägige Workshop zur Gewaltfreien Kommunikation kostet pro Person 890 Euro. Bis zum 10. März 2022 sind Tickets für den Konferenztag der Team Up! zum Preis von 199 Euro erhältlich, danach kosten sie 249 Euro. Für Gruppen und Teams gibt es gesonderte Preisnachlässe. Weitere Informationen, auch zum Ablauf und zum Programm, lassen sich der Team-up!-Website entnehmen.

