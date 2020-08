TeamViewer erlaubt aktiven Fernzugriff auf alle Android-Geräte

TeamViewer ermöglicht Remote Control für alle Android-Geräte ab Version 7. Der Fernzugriff läuft über das Plugin namens "Universal Add-on". Die Erweiterung steht sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden zur Verfügung. Damit kann man schon beim schlichten Einrichten einer App helfen, ebenso wie komplexere Fehler und Problemlösungen finden.

"Auch im privaten Umfeld sind verschiedenste Smartphones im Gebrauch und es ist uns wichtig, für alle Geräte und nicht nur für die Top-Marken Unterstützung anzubieten", sagt Mike Eissele, CTO bei TeamViewer. Jeder solle Freunde, Eltern oder Großeltern unterstützen können. Daher gibt es die Erweiterung auch für die Google Pixel Reihe, Xiaomi Smartphones und Oppo-Geräte.

QuickSupport bietet Screensharing

Bisher war die Unterstützung von Tastatureingaben nicht für alle Smartphones möglich. Der aktive Zugriff bleibt jedoch optional. Die bestehende QuickSupport App bietet weiterhin nur das Screensharing ohne aktive Eingabemöglichkeiten. Sie ist laut TeamViewer mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen worden. iOS-Geräte können generell nur Screensharing gewähren, Apple verbietet allen Drittanbietern die aktive Eingabe, daher gibt es hier keine Erweiterung der TeamViewer-App.

TeamViewer ist Anbieter einer Konnektivitätsplattform, mit der aus der Ferne auf Geräte aller Art zugegriffen werden kann – von der Überwachung bis zur Reparatur. Für Privatnutzer ist die Software kostenlos, mehr als 500.000 Kunden zahlen für die Dienste im beruflichen Umfeld. Weltweit ist TeamViewer auf mehr als 2,2 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Göppingen und beschäftigt insgesamt 1000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von rund 325 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert.

(emw)